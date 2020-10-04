إنفوجراف.. التعليم تعرض الإرشادات الوقائية للعام الدراسى الجديد

وتضمنت إرشادات الوقاية من كورونا ما يلى:-

أولاً: كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا أثناء الدراسة:-

- غسل الأيدى باستمرار.

- عدم وضع اليدين على الوجه.

- قم بتغطية وجهك عند العطس أو الكحة.

- لا تستخدم أدوات غيرك.

- تواصل مع معلمك عند شعورك بأى تعب أو أعراض.

ثانيًا: نصائح لحماية أولادنا من فيروس كورونا:-

- اختر الأكل الصحى الذى يقدم لهم ما يحتاجونه من عناصر غذائية.

- شجع أولادك على الرياضة والنظافة لوقايتهم.

- تجنب إرسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم.

- مساعدة أولادك على الاهتمام بصحتهم طول الوقت.

ثالثًا: كيف نحمى الطلاب من فيروس كورونا فى المدرسة:-

- تنظيف المدرسة جيدًا.

- تعقيم أدوات الطلاب.

- تهوية الفصول جيدًا.

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- الحفاظ على مسافات آمنة بين الطلاب.

- قياس حرارة جميع الطلاب كل صباح.

- تذكرة الطلاب دائماً بالإرشادات الوقائية.

رابعًا: ضوابط غلق المنشآت التعليمية فى حالة حدوث إصابات بالكورونا:-

غلق فصل:-

عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، يتم الغلق لمدة 28 يومًا، وتتخذ القرار كلاً من الإدارة الصحية والتعليمية.

غلق مدرسة:-

عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يتم غلق المدرسة لمدة 28 يومًا بواسطة مديريتى الصحة والتعليم.

غلق مجمع مدارس:-

عند غلق فى مجمع مدارس ثم حدوث مؤشر غلق أكثر من فصل بأى من المدارس فى ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملاً لمدة 28 يومًا بواسطة مديرتى الصحة والتعليم.

غلق مدرسة قرية – مدينة:-

يتم ذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحى على أحد القرى أو المدن، ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحى المقرر.

غلق مدارس محافظة:-

تبعًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائى قد يتم اتخاذ قرارًا بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا.

وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.