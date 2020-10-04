جامعة طنطا تمول مشروع بحثى يرصد التسلسل الجينى لفيروس كورونا

وأوضح نائب رئيس الجامعة فى تصريح اليوم الأحد، أن المشروع يرصد تتبع تسلسل جينات فيروس كورونا فى مصر ، ويهدف إلى تثبيط تفشى فيروس كورونا، وهو ما يساعد فى إكتشاف الوعى لعملية المناعة ومعرفة الجينات المشاركة فى الاستجابة المناعية ضد كوفيد 19، وذلك من خلال فريق بحثى من كليتى العلوم والطب.
وأضاف عكاشة، أن المشروعات البحثية الممولة من صندوق الجامعة تهدف إلى مساعدة أعضاء هيئة التدريس، والباحثين بالجامعة لتطوير برامج بحثية تتسق مع رؤية الجامعة ورسالتها وخطتها البحثية، ودعم الأنشطة البحثية بكليات الجامعة، والتوجة لعقد مشروعات بحثية بينية للارتقاء بمستوى البحث العلمى بالجامعة.
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