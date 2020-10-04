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جامعة طنطا تمول مشروع بحثى يرصد التسلسل الجينى لفيروس كورونا

0 نشر
أ ش أ 2020-10-04 21:01 0 تبليغ

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وقع الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث ، اليوم الأحد عقد مشروع بحثى بالتمويل من صندوق البحوث بجامعة طنطا يرصد التسلسل الجينى لفيروس والمقدم من الدكتور محمد على أحمد عيد، المدرس بقسم النبات والميكروبيولوجى، بعنوان "دراسات على التعبير المتباين للسيتوكينات والترنسكريبتوم وmiRna".

وأوضح نائب رئيس الجامعة فى تصريح اليوم الأحد، أن المشروع يرصد تتبع تسلسل جينات فيروس كورونا فى مصر ، ويهدف إلى تثبيط تفشى فيروس كورونا، وهو ما يساعد فى إكتشاف الوعى لعملية المناعة ومعرفة الجينات المشاركة فى الاستجابة المناعية ضد كوفيد 19، وذلك من خلال فريق بحثى من كليتى العلوم والطب.

وأضاف عكاشة، أن المشروعات البحثية الممولة من صندوق الجامعة تهدف إلى مساعدة أعضاء هيئة التدريس، والباحثين بالجامعة لتطوير برامج بحثية تتسق مع رؤية الجامعة ورسالتها وخطتها البحثية، ودعم الأنشطة البحثية بكليات الجامعة، والتوجة لعقد مشروعات بحثية بينية للارتقاء بمستوى البحث العلمى بالجامعة.

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