الهيئة الوطنية تعدل أرقام المرشحين فى مسلسل الكشوف النهائية وفقا لنتيجة الطعون

تعدل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أرقام مسلسل المرشحين فى الكشوف النهائية لانتخابات مجلس النواب 2021، وفقا للأحكام التى تصدرها محاكم القضاء الإدارى، ومحكمة الإدارية العليا، فى شأن الطعون الانتخابية بإدارج مرشحين جدد أو حذف مرشحين مستبعدين من القائمة المبدائية -إن وجد ذلك.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لكشوف المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، قبل منتصف الليل غدا الاثنين 5 أكتوبر، وذلك بعد اضافة المرشحين الصادر لصالحهم أحكام وحذف من صدرت ضدهم أحكام بالاستبعاد، على أن يكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حكم نهائى بعدم قبول الدعوى الوحيدة المطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.

ورفضت محكمة القضاء الإدارى 129 طعنا من مرشحين مستبعدين من السباق الانتخابى وقبول 5 طعون وعودة المرشحين، بينما أحالت 53 طعنا إلى الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، وإحالة 18 طعنا إلى الدائرة الأولى موضوع والتى تفصل فيهم المحكمة خلال ساعات.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

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وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.