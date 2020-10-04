انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان من وزارة المالية منذ قليل بمواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 لجميع الموظفين العاملين بالدولة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة المالية منذ قليل بياناً بمواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام الجاري 2020، وهي الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، ولوحظ في بيان المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات شهري ديسمبر ونوفمبر، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر الجاري.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020

وقامت وزار لمالية بتخصيص يوم معين لكل وزارة من الوزارات حتى لا يتم التزاحم على منافذ صرف المرتبات، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وحول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 لجميع الموظفين العاملين بالدولة، فسوف يتم صرف رواتب أكتوبر بدايةً من يوم 25 من الشهر الجاري، وذلك بالتناوب بين المجموعات الثلاثة التي حددتها وزارة المالية.

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كما سيتم تقديم صرف مرتبات شهر نوفمبر ليوم 24 من نفس الشهر، أما مرتبات شهر ديسمبر فسيتم صرفها يوم 22 من نفس للشهر.

