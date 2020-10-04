وقال سامى: "هو أيمن نور لا يؤمن إن هناك حساب وعقاب وآخرة، أنا ساكت وعامل حساب للقضية والمعارضة ومش بيتكلم عن اللى بيحصل هنا، ومش عايز الأتراك يتفرجوا على فضايحنا أو عمرو أديب يضحك عليها".
وتابع: "أيمن نور رافع عليا قضية فى المحكمة وبيقول إنى قفلت قناته على اليوتيوب وعايز تعويض 300 دولار، هى الناس دى مش بتشبع من الفلوس، أيمن نور قفلى قناتى على اليوتيوب بعد البلاغات اللى كان بيقدمها".
واستطرد قائلاً: "أنا كنت بدفع نص مرتبى لقناة الشرق، ويجى أيمن يقفل قناة اليوتيوب بتاعتى، بس أنا مش هاسكت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. مذيع إخوانى: لو اتكلمت عن فضائح أيمن نور الأتراك هايتفرجوا علينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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