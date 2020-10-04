فيديو.. مذيع إخوانى: لو اتكلمت عن فضائح أيمن نور الأتراك هايتفرجوا علينا

وقال سامى: "هو أيمن نور لا يؤمن إن هناك حساب وعقاب وآخرة، أنا ساكت وعامل حساب للقضية والمعارضة ومش بيتكلم عن اللى بيحصل هنا، ومش عايز الأتراك يتفرجوا على فضايحنا أو عمرو أديب يضحك عليها".

وتابع: "أيمن نور رافع عليا قضية فى المحكمة وبيقول إنى قفلت قناته على اليوتيوب وعايز تعويض 300 دولار، هى الناس دى مش بتشبع من الفلوس، أيمن نور قفلى قناتى على اليوتيوب بعد البلاغات اللى كان بيقدمها".

واستطرد قائلاً: "أنا كنت بدفع نص مرتبى لقناة الشرق، ويجى أيمن يقفل قناة اليوتيوب بتاعتى، بس أنا مش هاسكت".