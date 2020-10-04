عاجل.. التضامن والتعليم تعلنان تحمل المصاريف المدرسية لـ 1.1 مليون طالب 

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تحمل الوزارة المصاريف المدرسية للعام الدراسى 2020-2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية التى لم يتم قبولها فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 280 مليون جنيه.





وأضافت أنه تم تقديم 2000 لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية و2000 سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم 100 ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسى الجديد،بالشراكة مع الجمعيات الأهلية. وأشارت القباج إلى أن الوزارة ستقدم منحا دراسية جامعية لـ 6309 طلاب، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين فى برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم توفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل ، و105 للطلاب من أسر كرامة، وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسى خلال مرحلة التعليم الجامعى. وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة استعدادا للعام الدراسى الجديد.

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