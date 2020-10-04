وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع البلاغ الوارد بوجود فتاة مضطربة نفسيا بمنطقة المرج للتعامل مع الحالة.
تبين من دراسة الحالة ان الطفلة تدعي م.م.ع ١٦ عاما مضطربة نفسيا، وكانت متواجدة مع اسرة المبلغ وتم التواصل مع والد الطفلة هاتفيا، وتبين انه مسن وأقر انها ابنته ومتغيبة منذ ٥ شهور، وقد فوض أحد المقربين له من بلدته المتواجد بالقاهرة حاليا لاستلامها.
وتم التحدث مع الاب وطلب تصوير الاوراق الثبوتية له وللفتاة وتم ارسالها عن طريق احد الجيران ، كما قام الفريق بتجميع المستندات والذهاب لقسم شرطة المرج وتم العرض علي نائب المأمور مع ملاحظة سلوك الحالة.
وقام القسم بالتواصل مع النيابة العامة وشرح الموضوع وجاء رد النيابة العامة هاتفيا بعدم وجود مانع من تسليم الحالة لقريبها من البلد ،طالما تم بحث الموضوع من خلال فريق برنامج اطفال بلامأوي.
وحرصا علي حالة الطفلة تم إرسال مندوب عن البرنامج لحضور التسليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينجح في تسليم طفلة بالشارع لأسرتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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