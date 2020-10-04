التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينجح في تسليم طفلة بالشارع لأسرتها

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع البلاغ الوارد بوجود فتاة مضطربة نفسيا بمنطقة المرج للتعامل مع الحالة.

تبين من دراسة الحالة ان الطفلة تدعي م.م.ع ١٦ عاما مضطربة نفسيا، وكانت متواجدة مع اسرة المبلغ وتم التواصل مع والد الطفلة هاتفيا، وتبين انه مسن وأقر انها ابنته ومتغيبة منذ ٥ شهور، وقد فوض أحد المقربين له من بلدته المتواجد بالقاهرة حاليا لاستلامها.

وتم التحدث مع الاب وطلب تصوير الاوراق الثبوتية له وللفتاة وتم ارسالها عن طريق احد الجيران ، كما قام الفريق بتجميع المستندات والذهاب لقسم شرطة المرج وتم العرض علي نائب المأمور مع ملاحظة سلوك الحالة.

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وقام القسم بالتواصل مع النيابة العامة وشرح الموضوع وجاء رد النيابة العامة هاتفيا بعدم وجود مانع من تسليم الحالة لقريبها من البلد ،طالما تم بحث الموضوع من خلال فريق برنامج اطفال بلامأوي.

وحرصا علي حالة الطفلة تم إرسال مندوب عن البرنامج لحضور التسليم.