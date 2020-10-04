انت الان تتابع تفاصيل خبر خطف عريس “خالة العروسة أخدت رقمه علشان تصالحهم فخطبته”.. تفاصيل واقعة شيماء جمال المتداولة بمواقع التوصل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي قصة بعنوان “خطف عريس” والقصة فريدة من نوعها قامت بنشرها إحدى الفتيات، وتداولتها العديد من المواقع الإلكترونية مثل صدى البلد والدستور وغيرهم.

خطف عريس.. “خالة العروسة أخدت رقمه علشان تصالحهم فخطبته”

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وتتلخص الواقعة، في حدوث مشكلة بين عروسين مخطوبين تقريباً، وتدخلت خالة العروسة للإصلاح بينهما، وأخذت رقم هاتف العريس، إلا أن المفاجأة وبحسب الرواية المنشورة، أن خالة العروسة خطبت العريس الذي ذهبت للإصلاح بينه وبين خطيبته.

ووفق النشطاء فإن الغريب في قصة خطف عريس من عروسته، هو أن العروسة الجديدة تكبر العريس بحوالي 10 سنوات.

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ولم يتسنى لنا التأكد من صحة الواقعة أو عدمها، ولكنها انتشرت على مواقع التواصل، بعد نشر حساب باسم شيماء هذه الواقعة، كما في الصور لمرفقة بالخبر.