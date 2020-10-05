صور.. التضامن تنجح فى تسليم طفلة مضطربة نفسيا لأسرتها

وتبين من دراسة الحالة أنها لطفلة تدعى "م.م.ع" 16 عامًا، مضطربة نفسيا، وكانت متواجدة مع أسرة المبلغ، وتم التواصل مع والد الطفلة هاتفيا، وتبين أنه مسن، وأقر أنها ابنته ومتغيبة منذ 5 أشهر، وفوض أحد المقربين له من بلدته متواجد بالقاهرة لاستلامها.

وتم التحدث مع الآب وتصوير أوراق الثبوتية له وللفتاة إرسالها عن طريق أحد الجيران، كما جمع الفريق المستندات والذهاب لقسم شرطة المرج، وتم عرضها على نائب المأمور مع ملاحظة سلوك الحالة.

وتواصل القسم مع النيابة العامة وشرح لها الموضوع، وجاء رد النيابة بعدم وجود مانع من تسليم الحالة لقريبها، طالما تم بحث الموضوع من خلال فريق برنامج أطفال بلا مأوى.

كم تم إرسال مندوب عن البرنامج لحضور تسليم الطفلة للأب ببلده المقيم بها وهى المنصورة، ومن المقرر أن يدرس الفريق حالة الأسرة ومتابعتها.