8 ضوابط منظمة للدعاية الانتخابية لمرشحى النواب بالإسكندرية

وحددت المحافظة 8 ضوابط منظمة للدعاية الانتخابية بمختلف دوائر وشوارع المحافظة وهى:

- تقدم المرشح بطلب إلى الحى لوضع لافتات الدعاية الانتخابية موضح به الشوارع التى سيتم بالدعاية فيها والمدة المطلوبة، ويتضمن الطلب "صورة من خطاب الترشيح - صورة الرقم القومى - أصل التوكيل للوكيل - سداد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين".

- عدم وضع المرشح لافتات فى طريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه، فيما عدا المرخص منها الصادرة من المركز النموذجى لخدمات المشروعات.

- عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة فى الميادين أو الحدائق العامة.

-عدم وضع أى ملصقات على المبانى الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الأحياء.

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- عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور.

- عدم وضع اللافتات بعرض الشارع وإنما موازية لاتجاه الشارع على الجوانب.

-السماح بوضع اللافتات فى الشوارع الجانبية.

- عدم استخدام الدعاية بالملصقات وإنما تكون على شكل لافتات من القماش أو البانرات بحيث يسهل إزالتها، وعدم وضع إعلانات على أعمدة الإضاءة.