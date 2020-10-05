“الصحة” مصر أول دولة بالعالم تستخدم لبن السرسوب في بروتوكول علاج كورونا “فهل تعرف لبن السرسوب”

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محمد سياف - ابو ظبي - قال رئيس اللجنة العملية بوزارة الصحة والخاصة بفيروس كورونا، أن مصر الدولة الأولى التي استخدمت لبن السرسوب في بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وجاءت هذه التصريحات لجريدتي الوطن وأخبار اليوم.

مصر أول دولة بالعالم تستخدم لبن السرسوب في علاج كورونا

وأضاف رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة للصحة المصرية أن مصر من أوائل الدول في العالم التي استخدمت الديكساميثازون والكورتيزون في بورتوكولات علاج كورونا، وأضاف حسني في تصريحاته للوطن وأخبار اليوم، أن نسبة الشفاء من كورونا في مصر ارتفعت إلى 92%، كما أن نسبة الإشغال في المستشفيات الآن لا تزيد عن 10%.

ولكن ما هو لبن السرسوب المستخدم في علاج كورونا بمصر:

1- هو سائل أصفر داكن اللون كثافتة أكبر من اللبن العادي.

2- يتم إفرازه من الدي “للمرأة” أو الضرع “بالنسبة للبهائم” عقب الولادة مباشرةً.

3- يستمر السرسوب لمدة 3 أو 4 أيام تقريباً عقب الولادة.

5- بعد 3 أو 4 أيام من الولادة يتحول تدريجياً إلى اللبن العادي.

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6- يحتوى السرسوب على نسبة عالية من الأجسام المضادة التي تقاوم الميكروبات.

7- يحتوي أيضاً على العديد من البروتينات والسكريات والفيتامينات والتي تساعد المولود على تقليل إصابته بالأمراض.

8- يساعد على نمو الخلايا بالمعدة.