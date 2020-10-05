بدء الدعاية لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2020 اليوم

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والذى تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التى يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 2 مليون و800 ألف جنيه.

ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه.