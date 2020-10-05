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عاجل: فيديو.. أديب يعرض رسائل صوتية من فتاة للإخوانى الهارب عبدالله الشريف

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محمد الحنبوصى 2020-10-05 01:10 0 تبليغ

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وقالت الفتاه فى التسريب الصوتى :" إنها تسكن فى أوتيل بمنطقة السد وهو يسكن فى نفس المنطقة، ويمتلك جواز سفر تركى، كما أنه أخبرها بأن ابنه فى الحضانة ومريض، كما طلب منها إنشاء علاقة معها". 

وتابعت: "أنه يعمل منتج إعلام ببرامج طبية بقناة الجزيرة القطرية ويدعى الفضيلة، وأكدت أنه قلبه ليس على المصريين ولايرغب العيش فى مصر". 

 

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وأضافت بأنه أخبرها أن سبب جمعه للمال الحصول على جنسية، لأنه يعلم أن قطر لديها أجندة خاصة وفور الانتهاء منها ستطرده من البلد. 

 

 

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