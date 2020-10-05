الأرصاد تحذر.. أمطار ورياح محملة بالأتربة اليوم على هذه المناطق

واكد الخبراء ان اليوم الاثنين، يشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
أما على السواحل الشمالية فيكون الطقس أيضا ، مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية معتدل ليلا يصاحبه أمطار خفيفة على عدة مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة.
كما تشهد محافظات الصعيد طقسا حارا يصاحبه أمطار خفيفة على عدة مناطق يصاحبها رياح محملة بالأتربة.
وأضاف الدكتور محمود شاهين، أنه بالرغم من أن الجو شديد الحرارة على جنوب الصعيد، إلا أن هناك انخفاضا في معدلات درجات الحرارة عن الفترة السابقة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات مئوية، وبعد أن كانت تسجل 40 و41 درجة أصبحت تسجل 38 و37 درجة مئوية.
وأكد أنه في النصف الثاني من الأسبوع الجاري ستتعرض البلاد لمنخفض جوي، يعمل على حبس كميات الرطوبة القريبة من سطح الأرض، مما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة بين 33 و35 درجة على القاهرة.
ولفت إلى أننا في بداية فصل الخريف، ومن الممكن أن تشهد البلاد مجموعة من التقلبات المناخية الحادة والعنيفة خلال تلك الفترة والـ 3 أشهر القادمة، ومن المتوقع سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول.
وحول درجات الحرارة المتوقعة
القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى و24 للصغري
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغري 28
شمال الصعيد 34 للعظمى و 24 للصغري
جنوب الصعيد 37 للعظمى و27 للصغري
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