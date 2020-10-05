موجز السوشيال ميديا: جماهير الزمالك تتصدر تويتر للدفاع عن استقرار ناديهم.. وأحدث ظهور لكريم أبو زيد برفقة الكينج محمد منير

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

نشرت الفنانة نجلاء بدر مجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتظهر نجلاء بدر في الصور برفقة بعضا من اصدقائها الفنانين وابرزهم الفنان خالد سليم والفنانة هنا شيحة والفنانة سارة الطباخ.

نشرت الفنانة ميريهان حسين، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ويظهر فى الفيديو مقطع من مسلسل جمجوم وبم بم و يظهر فى المقطع الفنان محمد عبد الرحمن.

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شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فى الفيديو وهي تستعرض جمالها بفستان أسود.

تصدر هاشتاج #استقرار_الزمالك_خط_احمر موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعما من جماهير الزمالك الي رئيس النادي مرتضي منصور.

نشر الفنان كريم ابو زيد صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر كريم ابو زيد في الصورة برفقة "الكينج" محمد منير من فرح امير شاهين.