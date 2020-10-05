صور.. بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بنى سويف التكنولوجية

وقع الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة بنى سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور سيد عبد القادر بحضور الدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى للوكالة والدكتور محمد سيد قايد عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويهدف البروتوكول إلى إنشاء برامج تكنولوجية ومشروعات مشتركة وتدريب طلاب الجامعة داخل الوكالة.





جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الإثنين، لمقر الوكالة بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بنى سويف التكنولوجية ووكالة الفضاء المصرية.

وأشاد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة بجامعة بنى سويف التكنولوجية وبتجهيزات المعامل الدراسية بها وبنظام التعليم بداخلها.

وعقب توقيع البروتوكول وأهدت الوكالة المصرية للفضاء درع الوكالة للدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة.

وأهدت جامعة بنى سويف التكنولوجية درع الجامعة للدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.

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