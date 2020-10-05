أخبار مصرية

الملك سلمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وذكرت وكالة الانباء (واس) اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر الشقيق، متمنيا لمصر التقدم والازدهار.

كما بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ببرقية تهنئة مماثلة، للرئيس السيسي ، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وأعرب ولي العهد السعودي، عن تمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لحكومة وشعب مصر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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