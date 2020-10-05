العاهل السعودى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين، أن العاهل السعودى أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسى، ولحكومة وشعب مصر الشقيق، متمنيا لمصر التقدم والازدهار.
كما بعث ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ببرقية تهنئة مماثلة، للرئيس السيسى، بمناسبة ذكرى يوم العبور "6 أكتوبر".
وأعرب ولى العهد السعودى، عن تمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسى، متمنيا لحكومة وشعب مصر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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