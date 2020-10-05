الطيب مهنئا الرئيس بنصر أكتوبر: سيبقى شاهدا على عظمة مصر وصلابة جيشها

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





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