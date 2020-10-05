وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الغربية منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا موسعا بمقر ديوان عام المحافظة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة؛ لبحث الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والذي تقع محافظة الغربية ضمن نطاق عمله.

واستمعت وزيرة البيئة ومحافظ الغربية إلى عرضا تفصيليا حول منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وما تم تنفيذه في البنية التحتية للمنظومة والإجراءات المقرر تنفيذها تبعا للجدول الزمني الموضوع لها، خاصة فيما يتعلق بمصانع تدوير المخلفات، حيث من المخطط أن يتم انشاء ١٠ مصانع تدوير بالمحافظة ضمن الخطة.

وأكدت الوزيرة أن محافظة الغربية ستكون من المحافظات الواعدة في تطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة، فتلك التكنولوجيا تستوعب الاستفادة بكمية أكبر من المخلفات وتتناسب مع طبيعة المخلفات المتولدة عن المحافظة، حيث يتم وضع خارطة طريق للدخول في مجال الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بشأن التعريفة وهي ١٤٠ قرش/كيلووات، وضمن المهمة التي وضعها مجلس الوزراء على عاتق وزارة البيئة بطرح طلبات الاهتمام للشركات المصرية والأجنبية للاستثمار في هذا المجال، مؤكدة أنه أسفر عن تقدم ٩٣ شركة تم اختيار اكثر من ٥٠ شركة منهم من خلال لجنة تضم الجهات المعنية والخبراء.

وشددت فؤاد على أن اختيار الشركات للاستثمار في مجال تحويل المخلفات لطاقة يتم طبقا لاجراءات واضحة لاتاحة فرصة عادلة للجميع للدخول في هذا المجال.

Advertisements

كما ناقشت الوزيرة مع المحافظ دور التوعية في تنفيذ المنظومة، وسبل دمج القطاع الخاص بها، وخطط التدريب لرفع القدرات وتوفير عمالة مدربة بانتظام في المنظومة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالدعم المستمر من وزارة البيئة للمحافظة، وأكد أنه رغم عدم توفر ظهير صحراوي للمحافظة إلا أن البحث لتوفير الأراضي المطلوبة للبنية التحتية للمنظومة مستمر للاسراع في تنفيذها، وبحث مع الوزيرة بعض المشكلات المتعلقة بمصانع التدوير ومدفن السادات، حيث وعدت الوزيرة بإرسال لجنة فنية عاجلة لبحث أوضاع المدفن، والاسراع في الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المنظومة.

وقد قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم درع المحافظة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تكريما لها وتقديرا لجهودها فى مجال الحفاظ على البيئة فى مصر وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة .