11 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع السويس

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ففى نطاق قطاع السويس والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (300 الف) مشترك ويضم حوالى 5 مراكز وقرى تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 11 مليون جنيه خطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 45082 متر موصلات جهد منخفض.

- 2755 كجم موصلات جهد متوسط.

- 25618 متر كابلات جهد منخفض.

- 9890 متر كابلات جهد متوسط .

- 424 عامود جهد منخفض.

- 33 عامود جهد متوسط .

- 3 محولات قدرات مختلفة .

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- 12 كشك كامل بالمحول .

- 2 اكشاك فارغة .

- 6 موزعات حلقية .

- 24 صندوق توزيع جهد منخفض .

- 1 سكينة ثلاثية .

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، فقد تم تحرير حوالى 4 آلاف محضر بقيمة تصل إلى حوالي 5 ملايين جنيه.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.