عاجل.. القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر، بدلاً من الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020.





وأشار سعفان، فى بيان له اليوما لإثنين، إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

يأتى ذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والقرار المعدل بإضافة فقرة جديدة، تجيز لرئيس مجلس الوزراء فى الأحوال التى يقدرها استبدال يوم آخر فى بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته بأى من أيام العطلات.

وكلف سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.