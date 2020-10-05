الزراعة: تحصين أكثر من 2.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و154 ألفا و518 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 678 ألفا و844 رأس أبقار، 385 ألفا و276 رأس جاموس، 68 ألفا و117 رأس أغنام، 22 ألفا و281 رأس ماعز" حتى 3 أكتوبر.

وأوضح التقرير أيضًا أنه تم تحصين مليون و135 ألفا و678 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 662 ألفا و498 رأس أبقار، 382 ألفا و413 رأس جاموس، 66 ألفا و895 رأس أغنام، 22 ألفا و281 رأس ماعز، 1591 رأس جمال" حتى 3 أكتوبر ايضًا.

وفي سياق متصل وبناء على توجيهات وزير الزراعة قام د.إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمد سعد مدير معهد إنتاج اللقاحات البيطرية بعمل زيارات ميدانية لمتابعة أعمال التحصين والتأكد من توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاج إليها اللجان البيطرية وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي.