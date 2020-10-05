صور.. انطلاق مبادرة حكاية كتاب بقرية أبيس فى الإسكندرية

أطلقت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، أولى فعاليات مبادرة "حكاية كتاب" بقرية أبيس الثانية، فى إطار الاهتمام بتنمية مهارات وقدرات أطفال القرى، واكتشاف المواهب الفنية لديهم.





وأوضحت عازر، أن مبادرة "حكاية كتاب" تستهدف اكتشاف مواهب الأطفال من 8 إلى 12 سنة بقرى الإسكندرية، لافتة إلى أن المبادرة تشمل عدة أنشطة خاصة بالقراءة وحكاية كتاب والرسم والتلوين.

وأشادت نائب المحافظ بالمواهب المتنوعة والطاقة التفاعلية للأطفال سواء كانت مواهب كتابة القصص أو المواهب الفنية الأخرى، مشيرة إلى أنه سيجري إصدار كتب للأطفال المشاركين فى الفعاليات متضمنة رسوماتهم التي شاركوا بها في المبادرة.

ويتولى الإشراف على الجزء القصصى بالمبادرة مني لملوم، مستشارة تربوية للأطفال والمراهقين، والجزء الفني متحف الفنون الجميلة من خلال مدير المتحف الدكتور على سعيد، والدكتورة منال عبدالعاطى، والدكتورة منال عمار أخصائى فنون.

شارك فى المبادرة عدد من الشباب المتدربين من البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ولجنه السلام بالمنطقه الروتارية 2451.