الداخلية تيسر الإجراءات المرورية على بوابة مرور مصر

يأتى ذلك استمرارًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التحول الرقمى، وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير، خصوصًا الخدمات التى تقدمها وحدات المرور.

وتقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والدفع إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل حديثة بما يُسهم فى التسهيل والتيسير على المواطنين من أجل الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات بما يحقق عدم توافد أعداد كبيرة لوحدات المرور ويقضى على أية مظاهر للإزدحام بها.

ومن أبرز تلك الخدمات "تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى)، والدرجات النارية، وإصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى، وإصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة قيادة مركبة، وخدمة الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة.

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ويتم تقديم تلك الخدمات من خلال "بوابة مرور مصر" التابعة لوزارة الداخلية، والتى يمكن الولوج إليها من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى: (www.moi.gov.eg)، إذ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر بإستخدام كل أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (ائتمانية - مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر) ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات وهى، إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم، وسداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيًا.

الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين.. وإمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.

وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التى تتطلب فحص فنى) فإن السداد الإلكترونى يساعد فى اختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى إختصار زمن أداء الخدمة وكذلك تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.. فضلاً عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكترونى.