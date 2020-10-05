تقليل النقل الخاص أبرزها..خبير بيئي: يمكن تحسين نوعية الهواء في مصر بهذه الاجراءات

طرح المهندس حسام محرم مستشار وزير البيئة الأسبق أفكارا لتحسين نوعية الهواء في مصر من خلال محاور مختلفة من بينها زيادة الاعتماد علي النقل الجماعي علي حساب النقل الخاص ، وخفض استهلاكات الوقود من خلال رفع كفاءة المحركات وخفض معدلات الازدحام المروري وغيرها من الوسائل.

وأكد محرم لـ ـصدي البلد علي ضرورة تحسين الاداء البيئي للمنشآت في مجال الصناعة التحويلية والمنشآت الخدمية مما يؤدي إلي خفض أحمال ملوثات الهواء الصادرة عنها ، بالإضافة إلي تشديد الرقابة البيئية بأنواعها واساليبها المختلفة خاصة الرصد اللحظي المتبع في مصانع الاسمنت والأسمدة ويجري تعميمه علي المنشآت ذات احمال التلوث الغازية العالية مثل منشآت توليد الطاقة ومصانع الاسمنت .

ووجه مستشار وزير البيئة الاسبق بضرورة وجود رقابة للضغط علي المنشآت لتوفيق اوضاعها البيئية من خلال جعل تكلفة الغرامات والتعويضات أعلي من تكلفة توفيق الاوضاع البيئية حتي يكون ذلك بمثابة حافز سلبي لها لتبني حلول بيئية تخفض احمال تلوث الهواء الناتجة عنها , واعادة ترتيب أولويات الدعم الموجه الي مشروعات توفيق الاوضاع البيئية والتحكم في التلوث الصناعي ليتجه الي المنشآت الاكثر تلويثا للبيئة بمعيار أحمال التلوث وليس بمعيار تركيزات التلوث.

وحول المخلفات الزراعية، أوضح محرم أنه ينبغي تكثيف استخدامات المخلفات الزراعية مع التركيز علي الاستخدامات والبدائل المحلية في الريف لسهولة تنفيذها بأقل قدر من الاعباء التنظيمية والمالية من بينها استخدام المخلفات الزراعية في توليد الطاقة بواسطة مفاعلات حيوية bio-reactors .