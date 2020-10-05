القوى العاملة: صرف 273 مليون جنيه لـ 124 ألف عامل بـ 1915 منشأة بالسياحة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوي العاملة يقوم حاليا باستكمال صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا ، والتي تصل إلى 273 مليونًا و464 ألفًا و 540 جنيها ، لنحو 124 ألفًا و 179 عاملا يعملون فى 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس

عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

ولفت الوزير إلى أن صرف إعانة الطوارئ للعاملين بهذه المنشآت يتم علي غرار ما تم اتباعه لدي صرف الدفعة الأولى ، وذلك من خلال تحويل قيمة الإعانة المقررة للعاملين المضارين علي حساب المنشأة لدي البنك ، أو استخراج شيك لأمر المنشأة بقيمة الإعانة ، وعلي أن يتم صرف الإعانة للعاملين بمعرفة المنشأة، وفي حالة عدم وجود حساب للمنشأة بالبنك ، يتم تحويل الإعانة لصراف مديرية القوي العاملة المختصة للصرف بمعرفة المديرية .

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الصندوق قام بصرف الدفعة الأولي للقطاع السياحي لنحو 3237 عاملا بمبلغ 208 ملايين و872 جنيها .