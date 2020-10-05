رسميًا.. موريشيوس للترويج السياحي ونادي ليفربول شركاء في السياحة والتنمية الاقتصادية

تستمر حكومة موريشيوس بالتزامها لتطوير وتعزيز صورة الجزيرة كوجهة أولى للسياحة والاستثمار والتصدير. ولم يساهم تأثير فيروس كورونا على العالم إلا في زيادة أهمية استراتيجية التوسيم الدولية للوجهة، فضمان نجاح الاستراتيجية سيكون مهمًا في ازدهار موريشيوس فورًا ومستقبلًا.

أعلنت هيئة موريشيوس للترويج السياحي عن تعاقدها مع نادي ليفربول لكرة القدم لمدة ثلاث سنين، لتكون شريك السياحة والتنمية الاقتصادية الرسمي للنادي ابتداءً من شهر سبتمبر المنصرم. وبذلك تتوطد العلاقة بين النادي والهيئة مجددًا بعد افتتاح أكاديمية ليفربول الدولية لكرة القدم في موريشيوس في يوليو 2019.

وتفخر موريشيوس بأنها نالت فرصة التعاقد مع نادي ليفربول في هذه الفترة التاريخية له، وتتوق إلى الفوائد الملموسة العديدة التي ستولد إثر هذا التعاون.

وعبر أنسب الأدوات التسويقية والمبادرات التي تمتلكها موريشيوس، ستتمكن من قياس التأثير الإيجابي وتوليد المعلومات الهامة والمصلحة المتماشية مع أهداف السياحة وتوريج الاستثمار في الدولة.

Advertisements

ليفربول هو نادي انجليزي مرموق، حاز على لقب الدوري المحلي الممتاز بداية هذا العام ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2019. وأصبح النادي أحد أكثر الأندية شعبية حول العالم بمشاهدات دولية تصل إلى 871 مليون مشاهد سنويًا، وبصمة رقمية تصل إلى أكثر من 100 مليون متابع عبر صفحات المنصات الرقمية. أما الدوري الانجليزي الممتاز فهو الدوري الرياضي الأكثر شعبية في العالم بتغطية حول 212 منطقة في 643 مليون منزل، وجمهور تلفزيوني مقدر ب4.7 مليار شخص.

ويستمر نادي ليفربول لكرة القدم في تعزيزعلامته التجارية عالميًا، وقد بلغ عدد متابعيه على شبكة المعلومات 451 مليون مستخدم حول العالم. ولتلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين، قرر النادي إنشاء منصة تسويقية تستخدم الأنشطة التسويقية لجذب السياحة والاستثمار للدولة.

وجدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من متابعي النادي الرقميين يتواجدون في الأسواق التالية والتي تعد شريحة مهمة في قطاع السياحة والاستثمار في موريشيوس حيث حققت آسيا وأوقيانوسيا – الصين، الهند، هونج كونج، أستراليا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند 227.5 مليون متابع ، أوروبا – فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، سويسرا، إيطاليا، إسبانيا، النمسا، هولندا، الدنمارك، النرويج، السويد 32.2 مليون متابع ،أفريقيا – جنوب أفريقيا، كينيا، مدغشقر9.3 مليون متابع.