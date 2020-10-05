وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات المصرية حول العالم بذكرى نصر أكتوبر الـ47

وقالت وزيرة الهجرة فى بيان لها نشر على الصفحة الرسمية للوزارة اليوم الإثنين: "كل التحية لأبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصر بقوة وسلام وأمان فى ظل جيش يحميها وأبطال يذودون عنها، لقد كان انتصار أكتوبر 1973 أعظم انتصار للأمة العربية فى تاريخها الحديث، وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم لوطنهم المفدى بما قدموه من تضحيات وبوطلات وأثبتوا للعالمأنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة، ولا تسامح فى سيادتنا على أراضينا، وكل عام وأنتم بخير".



وفى سياق متصل، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، اليوم الإثنين، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد.