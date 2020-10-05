العليا لحقوق الإنسان تشيد بدعم الحكومة لكبار السن

أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا لدعم كبار السن، بما فى ذلك زيادة الدعم فى إطار برنامج كرامة لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، وكذلك توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانًا وتقديم تخفيض بقيمة 50% لمن هم فوق 60 عامًا، لها انعكاسات إيجابية على تعزيز حقوق كبار السن.





وأشارت اللجنة، فى بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن هذه الخطوات تأتى تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بضرورة تلبية احتياجات كبار السن وتعكس تقدير الدولة لهم وحرصها على ضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة دستوريًا. وأكدت اللجنة أن تنوع الخطوات التى اتخذتها الدولة لدعم كبار السن يؤكد تكامل أدوار الجهات الوطنية وعنايتها بتوفير كل ما يدعم حقوق هذه الفئة الغالية. يذكر أن برنامج كرامة يوفر تحويلات نقدية غير مشروطة للفقراء من كبار السن، 65 عامًا فأكثر، ويغطى كل محافظات مصر.. كما أن الحكومة تهتم بشكل خاص بفئة الكبار بلا مأوى، إذ يتم تنفيذ برنامج لحمايتهم فى 13محافظة، وأتاحت وزارة المالية 113.5 مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل تطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوى ولتنفيذ خطة تأهيلية لهم.

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