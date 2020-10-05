الجيزة تطلق اسم الشهيد النقيب أحمد خالد الحجار على إحدى المدارس الثانوية

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على إطلاق اسم شهيد من القوات المسلحة على مدرسة تخليدا لذكراه وتضحياته فداءً للوطن، وذلك تزامنا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.





وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على إطلاق اسم شهيد من القوات المسلحة على مدرسة تخليدا لذكراه وتضحياته فداءً للوطن، وذلك تزامنا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم إطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد خالد صلاح إبراهيم الحجار على مدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.



وأكد راشد أن محافظة الجيزة تحرص دوريا على إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين الهامة تخليداً لذكراهم الطاهرة وتقديرا لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد مشيرا إلى أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس يأتى وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

يذكر أن الشهيد الرائد أحمد خالد صلاح الحجار استشهد فى كمائن زلزال الواقعة جنوب مدينة الشيخ زويد.

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على إطلاق اسم السيد عبده صديق على مدرسة الأصدقاء الثانوية الجارى إنشاؤها بقرية كفر الرفاعى بمركز ومدينة العياط لقيامه بالتبرع بقطعة الأرض لبناء المدرسة عليها، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الجيزة والمجتمع المدنى لتوفير قطع أراضى فضاء لإقامة المنشأت التعليمية عليها لتفتيت الكثافات الطلابية بالفصول.