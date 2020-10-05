وسيتم هذا الدعم من خلال الطلبات التى سبق تقديمها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وسبق تنقيحها وفحصها واستحقت الدفعات السابق صرفها، وذلك تحقيقا للشفافية والدقة وحصول كل متضرر على حقه كاملا، وحرصا على تقديم يد العون لهم فى ظل هذه الظروف.
جاء ذلك فى إطار التنسيق بين شيخ الأزهر الشريف، ووزير القوى العاملة، لضمان الصرف للمستحقين، وعدم حصول الفرد الواحد على أكثر من منحة من جهات مختلفة.
ومن المقرر أن يتم صرف المنح عن طريق البريد، على العناوين المسجلة للعمالة غير المنتظمة، عبر البوابة الالكترونية للأزهر الشريف الذين انطبقت عليهم الشروط، فضلا عن بعض الشركات التى تقدم خدمة الدفع الفورى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيت الزكاة: صرف 500 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.