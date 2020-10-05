بيت الزكاة: صرف 500 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر

وسيتم هذا الدعم من خلال الطلبات التى سبق تقديمها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وسبق تنقيحها وفحصها واستحقت الدفعات السابق صرفها، وذلك تحقيقا للشفافية والدقة وحصول كل متضرر على حقه كاملا، وحرصا على تقديم يد العون لهم فى ظل هذه الظروف.

جاء ذلك فى إطار التنسيق بين شيخ الأزهر الشريف، ووزير القوى العاملة، لضمان الصرف للمستحقين، وعدم حصول الفرد الواحد على أكثر من منحة من جهات مختلفة.

ومن المقرر أن يتم صرف المنح عن طريق البريد، على العناوين المسجلة للعمالة غير المنتظمة، عبر البوابة الالكترونية للأزهر الشريف الذين انطبقت عليهم الشروط، فضلا عن بعض الشركات التى تقدم خدمة الدفع الفورى.