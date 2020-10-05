وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة نصر أكتوبر المجيد

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي،والقوات المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

وقال جمعة إنه يوم مجيد في تاريخ مصر وقواتنا المسلحة الباسلة ، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وأهلها جميعًا من كل سوء ومكروه .

وأضاف وزير الأوقاف أننا نحتاج إلى روح أكتوبر لمواجهة قوى الشر والإرهاب في معركة البناء والتنمية ، ولعل أهم ما يميز جيل أكتوبر هو التفاف الشعب المصري حول رئيسه وجيشه وشرطته ومؤسساته الوطنية ، كما قالوا حينئذ : “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” نحن الآن أيضًا في تحدٍ إقليمي أخطر بكثير من المرحلة التي كانت بها حرب أكتوبر.

وتابع وزيرالأوقاف: الدولة في حرب وجود مع أهل الشر ، فيجب استعادة روح الالتفاف حول رئيس الدولة وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية ، لأن هذا أحد أهم دروس حرب أكتوبر المجيدة فلا يمكن لأي إنسان عاقل أن يتطاول على وطنه أو ينال منه أو يسب أهله ووطنه إلا إذا كان مأجورا أو عميلًا .