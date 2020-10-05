أخبار مصرية

مطار القاهرة يحبط تهريب مبلغ مالي مع راكب متجهة إلى السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب نقد مصري يقدر بقيمة نحو 316 ألف جنيه، مع راكب مسافر إلى المملكة العربية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وذلك بسبب مخالفة قانون النقد المصري. 

أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب المسافرين بوجود أجسام معتمة داخل إحدى حقائبه، وبالتفتيش على جهاز كشف الأجسام عثر بداخلها على مبلغ مالي يقدر بقيمة 316 ألف جنيها مصريا، مخالفا بذلك قانون النقد المصري. 

وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.

وتكثف سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي خاصة والمطارات المصرية عامة بالتعاون مع كافة الأجهزة، من جهودها في ظل انتشار جائحة الوبائية، لتسهيل إنهاء إجراءات المسافرين داخل المطارات المصرية، فضلا عن تشديد دورها الأمني لإحباط كافة قضايا التهريب المختلفة مع الركاب المسافرين إلى دول الخارج، وإثبات قدرتها الأمنية في كشف جميع الوسائل غير التقليدية للمهربين عبر المطارات المصرية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار القاهرة يحبط تهريب مبلغ مالي مع راكب متجهة إلى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا