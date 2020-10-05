مطار القاهرة يحبط تهريب مبلغ مالي مع راكب متجهة إلى السعودية

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب نقد مصري يقدر بقيمة نحو 316 ألف جنيه، مع راكب مسافر إلى المملكة العربية السعودية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وذلك بسبب مخالفة قانون النقد المصري.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب المسافرين بوجود أجسام معتمة داخل إحدى حقائبه، وبالتفتيش على جهاز كشف الأجسام عثر بداخلها على مبلغ مالي يقدر بقيمة 316 ألف جنيها مصريا، مخالفا بذلك قانون النقد المصري.

وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.

وتكثف سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي خاصة والمطارات المصرية عامة بالتعاون مع كافة الأجهزة، من جهودها في ظل انتشار جائحة كورونا الوبائية، لتسهيل إنهاء إجراءات المسافرين داخل المطارات المصرية، فضلا عن تشديد دورها الأمني لإحباط كافة قضايا التهريب المختلفة مع الركاب المسافرين إلى دول الخارج، وإثبات قدرتها الأمنية في كشف جميع الوسائل غير التقليدية للمهربين عبر المطارات المصرية.