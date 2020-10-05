قصة بطل.. الرقيب إبراهيم عبدالعال وتدمير أحدث الدبابات الإسرائيلية في نصر 73

تحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبرعام 1973، حيث استعادة مصر سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

فلقد عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

ومن ضمن أبطال النصر العظيم، هو البطل الرقيب إبراهيم السيد عبدالعال أبو العلا، وشهرته إبراهيم عبدالعال، «حكمدار» طاقم صواريخ فهد بالفرقة 16 مشاة ، تحديدا الكتيبة 35 صواريخ «مالونيكا» التي أسست في عام 1969، والتي نجحت في تدمير 140 دبابة أثناء المعركة للعدو الإسرائيلي.

وقام «عبدالعال» بتدمير 18 دبابة للعدو بالإضافة إلي اصطياده سيارتين مصفحتين على مدار الحرب، مما جعل الرئيس السادات يمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولي هو والبطل «محمد عبدالعاطي»، الذي كبّد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة وصلت لـ 23 دبابة وثلاث سيارات مصفحة.

نشأته

ولد الرقيب البطل إبراهيم عبد العال صائد الدبابات في 16/4/1951 بقرية «نوب طريق» بمركز «السنبلاوين»، بمحافظة الدقهلية، والتحق بالقوات المسلحة عام 1/9/1969 وكان يشغل حينها رتبة رقيب مؤهلات، و«حكمدار» طاقم صواريخ فهد بالكتيبة 35 فهد، وكان يعاون البطل في طقم الصواريخ هو «السادات محمد فرج» حيث إنه «عريف» حينها، وكان ثالثهم «صلاح شاهين» وهو «عريف» أيضا.



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