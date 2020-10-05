مصر للطيران تسير غدا 45 رحلة دولية تقل 4600 راكب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 45 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4600 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ڤيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، القصيم، واشنطن، لاجوس، موسكو، بغداد، المدينة المنورة، بالإضافة الى 3 رحلات إلى كل من دبي وجدة ورحلتين إلى كل من الدمام وأبو ظبي والرياض، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان وطابا و4 رحلات شحن جوى.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.