التضامن: الانتهاء من مشروع قانون المسن وعرضه على مجلس الوزراء

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أعدت مشروع قانون للمسنين، وتم إرساله للعرض على مجلس الوزراء قبيل إرساله لمجلس النواب في دورته الجديدة، وأهم مميزاته إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزيرة على هامشي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدى الفنية، اليوم وذلك لتوفير تمويل المصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني.

واضافت القباج أن تكلفة إضافة ١٠٠ جنيه للمسنين الذين يتقاضون مساعدات الدعم النقدي كرامة لشهر أكتوبر تبلغ ٤٨ مليون جنيه، وفيما يتعلق بتخفيض تعريفة الركوب لوسائل النقل العام ومترو الانفاق تتحملها وزارة التضامن وتدفعها سنويا لوزارة النقل، ويمكن للمسن الحصول على التخفيض بموجب بطاقة الرقم القومي.

وعن لائحة قانون الجمعيات الأهلية قالت الوزيرة إن اللائحة تم مراجعتها من عدة وزارات وجهات معنية ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء واصدارها مطلع نوفمبر المقبل.. مشيرة إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية تيسير العمل الأهلي ومن المقرر أن تحدث اللائحة طفرة للمجتمع المدني وتعزيزه ودعمه وهو بمثابة شريك أساسي في عملية التنمية للدولة المصرية.

وبشأن استعداد الوزارة حال حدوث موجة ثانية لجائحة كورونا، قالت نيفين القباج إن الوزارة ستعيد تطبيق خطتها السابقة من التوسع في العمل من المنزل والتباعد الاجتماعي والتعقيم في دور الرعاية والحضارات، مؤكدة أن الوزارة صبحت أكثر خبرة في التعامل مع الجائحة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تنفذ مبادرة قومية بالتعاون مع عدة وزارات لتنفيذ حملات توعية بمبادرة ٢ كفاية بالتنسيق مع ٨ آلاف مكلفة خدمة عامة ونسعى لتوفير فرص عمل للمرأة وتمكينها.. ومن المقرر أن يفتتح رئيس الجمهورية ٣١ عيادة جديدة عبر الفيديو كونفرانس في إطار المشروع لتنضم إلي ال ٣٣ عيادة القائمة بالفعل وذلك بالتعاون مع ١٠٨ جمعيات أهلية.

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وعن تنقية قاعدة بيانات المستحقين للدعم النقدي، أوضحت الوزيرة أن عمليات التنقية أسفرت عن خروج ٦٠٠ ألف أسرة نتيجة حصول رب الأسرة على فرصة عمل أو سفر أحد الزوجين للعمل في الخارج.

وبشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تناول واقعة تدافع أصحاب المعاشات في فرع بنك ناصر بالجيزة، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى إن عدد أصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم من بنك ناصر يبلغ ٢ مليون مواطن، ولديهم ثقافة يحترمها البنك وهو الحصول على المعاش في أول ٤ أيام من بدء إتاحة الحصول على المعاش، كما أن أغلبهم يعتبر صرف المعاش مناسبة اجتماعية للقاء الأصدقاء والزملاء السابقين، ورغم إعلان البنك خطة لصرف المعاشات مقسمة على عدة أيام إلا أن أغلب المستفيدين لا يلتزمون بها.

وأضاف أن البنك لديه خطة لتيسير صرف المعاشات تماشيا مع خطة الدولة الشمول المالي وتقليل تداول النقد، حيث يبدأ البنك تغير بطاقات صرف المعاش لكروت بنكية بنهاية شهر أكتوبر الجاري وعلى عدة مراحل تتيح الصرف وسداد المستحقات الإلكترونية ومميزات أخرى، إلي جانب التنسيق مع فوري وشركات المحمول لإتاحة صرف المعاش عن طريقها.

جدير بالذكر أن توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ والإيمان بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والاكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من هذة المبادرة اكبر عدد من الشباب المصري والسعي إلى الوصول بخدماته إلي كافة فئات المجتمع .

وفي ذات الاطار، تجري الوزارة التواصل مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لفتح مجالات تدريب وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.