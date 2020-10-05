السيسي يتصدر تويتر تزامنا مع وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما وضع إكليلا آخر على قبر الرئيس الراحل أنور السادات بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973.

ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #السيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.