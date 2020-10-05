أثيرت مؤخرا انباء عن التوجه لبيع 11 قطعة اثرية ، فى معرض كريستيز بالعاصمة الانجليزية لندن ، مما يخالف كافة القوانين المدنية و الانسانية ، و يهدد الارث التاريخي فى العالم .
اجراءات متوقعة مشددة ستتخدها وزارة السياحة و الاثار ، لايقاف ذلك العبث بالتاريخ المصري وارث الجدود ، عبر مخاطبات اليونسكو ووزارة الخارجية المصرية ، معربين عن عمد استسلامهم ، فى تلك القضية ، لايقاف بيع اى قطعة اثار مصرية فى المعارض العالمية .
وفى اطار ذلك يوضح الدكتور مصطفي وزيري لـ"دوت الخليج" ، حقيقة بيع قطاع اثار مصرية فى المعارض بالخارج ، واليات استردادها حفاظا على تاريخ مصر و حضارتها .
قال دكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار إنه لا يوجد بيع أى قطع أثرية ، والقانون يجرم ذلك الفعل ، و لا أحد فوق القانون.
أكد وزيري فى تصريح لـ"دوت الخليج" أن العديد من المتاحف العالمية ، يوجد بها قطع أثار مصرية أبرزها اللوفر ، تواجدت منذ العشرينيات والثلاثاينيات و الاربعينيات ، وكان مسموحا فى توقيتها بذلك ، بالاضافة الى الاهداءات الاثرية التى حدثت فى عهد الملكية فى مصر .
أوضح الامين العام للمجلس الاعلي للاثار أننا سنأخذ مايشاع حول بيع 11 قطعة أثرية فى معرض كريستيز ، على محمل الجدية ، و سنبذل كل ما اوتينا من قوة لايقاف ذلك .
استكمل قائلا : سنخاطب اليونسكو و الخارجية المصرية لانهاء تلك الواقعة ، نافيا أن تكون المفقودات الاثرية من المخازن المصرية أو متاحفنا ، مشيرا الى وجود ادارة متخصصة فى عودة ومتابعة الاثار المصرية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنكلم الدنيا كلها| أمين الأعلى للآثار يرد على أنباء بيع 11 قطعة مصرية فى معرض بـ الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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