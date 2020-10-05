هنكلم الدنيا كلها| أمين الأعلى للآثار يرد على أنباء بيع 11 قطعة مصرية فى معرض بـ الخارج

أثيرت مؤخرا انباء عن التوجه لبيع 11 قطعة اثرية ، فى معرض كريستيز بالعاصمة الانجليزية لندن ، مما يخالف كافة القوانين المدنية و الانسانية ، و يهدد الارث التاريخي فى العالم .

اجراءات متوقعة مشددة ستتخدها وزارة السياحة و الاثار ، لايقاف ذلك العبث بالتاريخ المصري وارث الجدود ، عبر مخاطبات اليونسكو ووزارة الخارجية المصرية ، معربين عن عمد استسلامهم ، فى تلك القضية ، لايقاف بيع اى قطعة اثار مصرية فى المعارض العالمية .

وفى اطار ذلك يوضح الدكتور مصطفي وزيري لـ"دوت الخليج" ، حقيقة بيع قطاع اثار مصرية فى المعارض بالخارج ، واليات استردادها حفاظا على تاريخ مصر و حضارتها .

قال دكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار إنه لا يوجد بيع أى قطع أثرية ، والقانون يجرم ذلك الفعل ، و لا أحد فوق القانون.

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أكد وزيري فى تصريح لـ"دوت الخليج" أن العديد من المتاحف العالمية ، يوجد بها قطع أثار مصرية أبرزها اللوفر ، تواجدت منذ العشرينيات والثلاثاينيات و الاربعينيات ، وكان مسموحا فى توقيتها بذلك ، بالاضافة الى الاهداءات الاثرية التى حدثت فى عهد الملكية فى مصر .

أوضح الامين العام للمجلس الاعلي للاثار أننا سنأخذ مايشاع حول بيع 11 قطعة أثرية فى معرض كريستيز ، على محمل الجدية ، و سنبذل كل ما اوتينا من قوة لايقاف ذلك .

استكمل قائلا : سنخاطب اليونسكو و الخارجية المصرية لانهاء تلك الواقعة ، نافيا أن تكون المفقودات الاثرية من المخازن المصرية أو متاحفنا ، مشيرا الى وجود ادارة متخصصة فى عودة ومتابعة الاثار المصرية .