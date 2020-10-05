بعد تخفيض أسعار المواصلات.. العليا لحقوق الانسان: الدولة تدعم كبار السن

أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لدعم كبار السن، بما فى ذلك زيادة الدعم في إطار برنامج كرامة لمن يزيد عمرهم على 65 عاما وكذلك توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا وتقديم تخفيض بقيمة 50% لمن هم فوق 60 عام، لها انعكاسات إيجابية على تعزيز حقوق كبار السن.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوات تأتى تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بضرورة تلبية احتياجات كبار السن وتعكس تقدير الدولة لهم وحرصها على ضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة دستوريًا.
كما أكدت اللجنة أن تنوع الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم كبار السن يؤكد تكامل أدوار الجهات الوطنية وعنايتها بتوفير كل ما يدعم حقوق هذه الفئة الغالية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج كرامة يوفر تحويلات نقدية غير مشروطة للفقراء من كبار السن (65 عامًا فأكثر) ويغطى كافة محافظات مصر. كما أن الحكومة تهتم بشكل خاص بفئة الكبار بلا مأوي، حيث يتم تنفيذ برنامج لحمايتهم في 13محافظة، وأتاحت وزارة المالية 113.5 مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل تطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي ولتنفيذ خطة تأهيلية لهم.
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