شاهد| في جنازة مهيبة الآلاف يشيعون عروسي الجنة بعد 24 ساعة من حفل الزفاف بالشرقية

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محمد سياف - ابو ظبي - شيع الآلاف من أهالي الشرقية جثامين عروسي الجنة في ديرب نجم الذين توفيا عقب زواجهما بـ24 ساعة فقط، وسط حالة من الحزن الكبير سيطرت على جميع الأهل والأقارب، وكانت جنازة مهيبة حضرها العديد من الأهالي، وتم صلاة الجنازة عليهما بمسجد السلمانية بالقرية وسط حالة من البكاء والصراخ والعويل ودعوات للمتوفين بالرحمة والمغفرة.

تفاصيل وفاة عروسي الجنة بعد 24 ساعة من حفل الزفاف بالشرقية

وسادت حالة من الحزن الكبير على أهالي محافظة الشرقية بصفة عامة وأهالي قرية طحا المرج التابعة لمركز ديرب نجم بصفة خاصة بعد مصرع زوجين بعد أقل من 24 ساعة من حفل الزفاف بالقرية.

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حيث سادت حالة من الصدمة الكبيرة بين الأهل والأصدقاء بسبب هول الخبر ، وخاصة أنه تم توديعهم في حفل الزفاف للعروسين، وانتشر الخبر كالهشيم على مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، وبدأ العديد من رواد ونشطاء المواقع يطلبون الدعاء والمغفرة للعروسين.

وأفادت تحريات مباحث مركز ديرب نجم أن سبب الوفاة اختناق بالغاز داخل الشقة، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي قررت التصريح بالدفن الجثة بعد وصول تقرير الطبيب الشرعي.

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وتبين من التحريات أن العريس ” محمد” حاصل على تجارة انجليزي وعروسته شيماء مهندسة، وبعد الزفاف بأقل من 24 ساعة قد لقيا مصرعهما في مشهد أليم بعد ليلة تشبه ألف ليلة وليلة وتم زفهما إلى شقتهما.