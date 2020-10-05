محافظ المنيا: أعددنا دراسة للاستفادة من السيول السابقة

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، العرض الخاص باصطفاف جزئى لعدد من الآليات والمعدات والمركبات التى تمتلكها المحافظة للتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع مخاطر السيول المتوقعة على المحافظة، بالإضافة إلى تطبيق نموذج عملى لإنقاذ سيارة نصف نقل جرفتها مياه السيول الى داخل مخر سيل المنطقة الصناعية.





حضر العرض الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، والعقيد أركان حرب محمد حسن، الكردى المستشار العسكرى، والمهندس عوض حسين، رئيس قطاع الموارد المائية والرى للوجه القبلى، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى بالمحافظة، المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والجهات المعنية المشاركة فى التدريب.

وفى بيان رسمى، اليوم الإثنين، قال محافظ المنيا إن هذا التدريب نتاج سلسلة من الاجتماعات الخاصة بمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعدادا لموسم الشتاء المقبل، ويهدف الى محاكاة فعلية لمواقف طارئة، وسيناريو متكامل لمواجهة أزمة السيول، حال وقوعها، حيث يتم من خلاله تدريب الافراد والوقوف على مدى جاهزية المعدات، ومدى التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لمواجهة مثل تلك الازمات، مشيراً الى ان طابور العرض يشمل الآليات والمعدات والمركبات من لوادر وقلابات وجرارات وسيارات شفط مياه وكراكات وسيارات مواد غذائية وسيارات إسعاف وسيارات الدفاع المدنى، وغيرها، حيث وصل عدد المعدات المشاركة بالتدريب 70% من نسبة إجمالى معدات المحافظة من مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المنيا كانت من أولى المحافظات فى إعداد تقرير مفصل حول الدروس المستفادة من السيول التى أصابت المحافظة شهر مارس الماضى، واحتياجات المحافظة لمواجهة أى سيول، وتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والذى أوصى بتوفير كل احتياجات المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة، مؤكدا أن الهدف الأساسى للدولة هو الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أروح المواطنين والمنشآت العامة.

ووجه القاضى بضرورة مراجعة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجارى السيول سواء الطبيعية أو الصناعية، على أن يتم اعداد تقرير دورى يرسل لإدارة الأزمات.