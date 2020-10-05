محمد منظور: حرب أكتوبر أكدت قدرة مصر على تغيير أى وضع لا ترضى عنه

هنأ الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.





وقال منظور، فى بيان، إن الجيش المصرى فى حرب أكتوبر قهر العدو الإسرائيلى بالهزيمة فى ملحمة بطولية سجلها التاريخ فى أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة وأعادوا العزة والكرامة لمصر ولأمتنا العربية جميعًا، مُؤكدًا أن أبناء الجيش المصرى العظيم دائمًا وأبدًا وعلى مر العصور يقدمون التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن ولا يزال أبطال جيش مصر الحصن والسند القوى يبذل جهودًا جبارة فى تأمين كل حدود الوطن من أى أخطار أو تهديدات، ويقدمون أرواحهم الطاهرة فداءًا للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها فى مواجهة تنظيمات إرهابية تستهدف التدمير. كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن حرب أكتوبر تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغير أى وضع لا ترضى عنه أو تقبله فتفرض على الجميع احترام إرادتها وتثبت أن الحفاظ على الأرض وحماية الحدود والتراب الوطنى هو واجب مُقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها الوطنى الحر القيام به على أكمل وجه مهما كانت التضحيات.

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