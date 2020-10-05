وزيرة التضامن: فرص عمل للمستفيدين من الدعم النقدى

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ووفق بيان رسمى، أكدت القباج، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعىُ وإحدى الأكاديميات لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفنى، أن بعض المستفيدين من الدعم النقدى المشروط سيعرض عليهم بعض فرص العمل المناسبة لهم، وفى حالة رفضه للعمل سيعرض عليه مرة أخرى فرصة عمل تتلاءم معه، وفى حالة رفضها للمرة الثانية سيخروجون من الدعم النقدى.
وأكدت، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتى فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ضمن رؤية مصر 2030، والتى تستهدف إكساب الخريجين المهارات التى يتطلبها سوق العمل المحلى، بجانب ان هذا التعاون مثال للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومى مع القطاع الخاص، والمساهمة فى تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية من خلال تعزيز فرص توظيف الشباب فى المجال الفنى، موضحة ان هدف البروتوكول هو توفير منح و تمويلات ميسرة لطلبة الأكاديمية لتمويل المصروفات التعليمية للطلبة الملتحقين بأكاديمية السويدى الفنية بعائد 6.5% على أن يسدد العميل هذا القرض خلال فترة الدراسة.
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