هيئة الأوقاف تحقق رقمين قياسيين.. الإيرادات والأرباح

وأوضحت هيئة الأوقاف فى بيان لها نشر على موقعها الرسمى، أن الرقم الأول تحقق فى شهر سبتمبر 2020م وهو أعلى عائد شهرى بتاريخ الهيئة فى سبتمبر.
أما الرقم الثانى أن الربع الأول من العام المالى 2020 -2021 حقق أعلى عائد للربع الأول من العام المالى فى تاريخ الهيئة.
وبلغ إجمالى إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالى الحالى أشهر "7، 8، 9" - 2020م مبلغ 315 مليونا و384 ألفًا و749 جنيهًا" بزيادة تقدر بنحو 90 مليون جنيه بنسبة تقدر بنحو 39.9 % عن نفس الفترة من العام المالى الماضى 2019م، وزيادة تقدر بنحو 116مليونًا بنسبة تقدر بنحو 58.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضى 2018م.
يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية سبق أن حققت أرقامًا قياسية لإيرادات يونيو 2020م، ويوليو 2020م، وأغسطس 2020م، والعام المالى 2019 / 2020م.
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