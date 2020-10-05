متحدث الرئاسة ينشر صور وضع السيسى إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول

نشر السفير بسام اضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صورا للرئيس عبد الفتاح السيسى وهو يضح إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بالنصب التذكارى بمدينة نصر صباح اليوم الإثنين، احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر 1973.





وكان فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وتوجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته.

ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة ووضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه.

وعقب المراسم ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إذ قدم التهنئة للشعب المصرى وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات الإستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.