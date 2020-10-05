ضربة جديدة لجهاز حماية المستهلك.. ضبط 8.6 طن زيوت مغشوشة

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، عن نجاح فرع الجهاز بالمنوفية فى ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الأسواق، وإعادة طرحها فى عبوات تستخدم علامات تجارية توحى بأن المنتج تم تصنيعه فى دولة الإمارات على خلاف الحقيقة، ما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وأضاف رئيس الجهاز، فى بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن الفرع الإقليمى بمحافظة المنوفية أعد حملة توجهت إلى مقر المصنع فى منطقة زراعية بمدينة تلا، وفاجأت الحملة جميع العاملين به، وتم ضبط 130 كرتونة تحتوى كل واحدة منها على 5 جراكن بلاستيك غير مدون عليها أى بيانات مملوءه بالزيت، كل جركن سعته 5 لترات، بإجمالى 650 جركن، و5 براميل صاج سعة الواحد 200 لتر بإجمالى 1000 لتر معبئة جميعها بالزيت وغير مدون عليها أى بيانات.

وأضاف أنه تم ضبط فنطاسين سعة الواحد منهم طن، مملوئين بالزيت وغير مدون عليهما أية بيانات، بالإضافة إلى فنطاس سعة طن يحتوى على 700 لتر من الزيوت غير مدون عليها أى بيانات، وضبط أيضًا ماكينه تقليب زيت سعة 8 أطنان مملوءه بـ 4 أطنان زيت مجهوله المصدر، و62 جركن زيت سعة 20 لتر مجهولة المصدر، وماكينه تقليب زيت سعة طن.

وقال رئيس الجهاز إن إجمالى مضبوطات الحملة التى تم التحفظ عليها بمعرفة فرع الجهاز بالمنوفية تصل إلى 8.6 طن زيوت ما بين مستعملة ومخلوطة ومجهولة المصدر، وتم جمعها مستعملة من الأسواق فى محاولة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق تحت مسمى علامات تجارية بزعم أنها مستوردة من الخارج على خلاف الحقيقة، وتم تحرير المحضر رقم 2605 لسنة 2020 جنح أمن دوله طوارئ مركز شرطة تلا والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الحملات الرقابية للتصدى لكل الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقًا من دوره الوطنى فى صون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.