الرئيس السيسي يوافق على منح رئيس الدستورية ونائبه وسام دستور جمهورية كازاخستان

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قبول المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، حملهما لوسام دستور جمهورية كازاخستان. والذى صدر قرار من الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف بمنحه لهما تقديرا لدورهما فى إنفاذ القيم الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

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