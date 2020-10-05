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مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء فى السودان

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استمراراً لتنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الأشقاء السودانيين فى أزمتهم الحالية.

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بخطوط إنتاج الخبز نصف آلى الميدانى فى رحلتها الرابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجه إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان للتخفيف من آثار السيول فى المناطق المتضررة بشدة بجمهورية السودان .

ومن المقرر أن يتم تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الإستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقاً لقواعد التشغيل بعد تركيبها ، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز فى المناطق الأكثر تضرراً من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السودانى .

يأتى إرسال تلك المخابز النصف الية الميدانية للمساهمة فى التخفيف من آثار السيول وما نتج عنه من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان .

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