المهن الطبية تخاطب "الإسكان" لتخصيص أرض لبناء مبنى إدارى ومجمع سكنى بالعاصمة الإدارية

خاطب الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر إداري لاتحاد نقابات المهن الطبية وقاعة مؤتمرات، ونادي اجتماعي ومستشفى، بالإضافة إلى بحث تخصيص قطعة أرض بمساحة 30 فدان بالقاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، لإنشاء مجمع سكنى لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

وأوضح خيرى، فى خطابه، أن رغبة الاتحاد فى إنشاء مقر إدارى له بالعاصمة الإدارية، تأتى إنطلاقا من هدفه فى خدمة أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية ونقاباته الأربعة "الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين"، الذي بلغ عددهم حوالي 700 ألف عضو وأسرهم، وتماشيا مع سياسة الدولة في نقل جميع الخدمات إلى العاصمة الإدارية.

وطالب رئيس اتحاد المهن الطبية، وزير الإسكان، بدراسة مطلب الاتحاد من كافة النواحى، وإخطار الاتحاد بمكان القطعة والشروط المالية والإجراءات اللازمة والمستندات المطلوبة، فى حال الموافقة على الطلب، في ضوء أن اتحاد نقابات المهن الطبية كيان خدمي نقابي لا يهدف إلى أى نوع من الأرباح .